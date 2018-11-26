Минприроды: новая система обращения с отходами необходима для экологии

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Новая система обращения с отходами необходима для создания отрасли по переработке отходов и улучшения экологической ситуации в стране, заявил первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов, выступая с докладом на парламентских слушаниях "Реформа ТКО: экологические приоритеты при формировании новой системы обращения с отходами" в Государственной Думе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В парламентских слушаниях приняли участие представители комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды, депутаты, представители органов исполнительной власти, отраслевые эксперты.

С 1 января 2019 года все субъекты Российской Федерации перейдут на новую систему обращения с отходами. Храмов подчеркнул, что реформа будет непростой, но о ее переносе речи быть не может.

"Вопрос с мусором стоит в субъектах очень остро. Мы осуществляем постоянный мониторинг их подготовки к переходу", — отметил он.

На сегодняшний день министерством созданы механизм экономического стимулирования хозяйствующих субъектов по переработке и утилизации отходов и нормативная база вовлечения отходов в хозяйственный оборот, введены институты экологического сбора, расширенной ответственности производителей и региональных операторов. В прошлом году Минприроды России ввело запрет на захоронение отдельных видов отходов, расширен перечень товаров, подлежащих утилизации, повышен норматив их утилизации.

Ведомство также подготовило проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях — планируется ввести административную ответственность за незаконное размещение отходов, несоблюдение требований при обращении ними. Все это позволит ежегодно увеличивать объем переработанных отходов.

Директор департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России Андрей Колодкин обратил внимание на то, что, формируя комплексную систему обращения с ТКО, ведомство планирует создать условия для вторичной переработки отходов производства и потребления, захоронение которых запрещено.

"Кроме того, реформа нужна для декриминализации и развития отрасли переработки отходов, создания новых современных мусороперерабатывающих комплексов и полигонов, соответствующих всем стандартам, а также вовлечения населения страны в раздельное накопление отходов и бережного отношения к природным ресурсам", — отметил Колодкин.