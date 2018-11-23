Экологи ВВО в 2019 г планируют собрать на Шантарах 55 тонн металлолома

ХАБАРОВСК, 23 ноя — РИА Новости. Экологическое подразделение Восточного военного округа в следующем году планирует собрать 55 тонн старых металлических бочек, а также демонтировать старые здания на острове Большой Шантар, где создан национальный парк и планируется развивать туризм, сообщает пресс-служба округа.

Шантарский архипелаг площадью 2,5 тысячи квадратных километров расположен в Охотском море. Он состоит из 15 островов, самый крупный из них — Большой Шантар. В 2013 году там учрежден национальный парк "Шантарские острова". На островах сохранилась природа практически в первозданном виде.

"Летом следующего года сводное экологическое подразделение ВВО на острове Большой Шантар планирует собрать и разрезать крупногабаритный металлолом, а также собрать 1,8 тысячи старых бочек общим весом около 55 тонн. Кроме этого, произвести демонтаж и ликвидацию разрушенных зданий и сооружений общей площадью около 200 квадратных метров", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в течение нескольких лет военные экологи очищают остров от металлолома. Проведение работ возможно только летом. В этом году военнослужащие также собрали и подготовили к отправке около 55 тонн металлолома. Вывозить его с острова планируется в 2020 году.