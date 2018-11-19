Овцебыков на острове Завьялова выпустили в дикую природу

МАГАДАН, 19 ноя — РИА Новости, Людмила Щербакова. Ученые впустили в дикую природу 25 овцебыков, с конца августа живших в вольере на острове Завьялова в Магаданской области, сообщил РИА Новости руководитель проекта по переселению овцебыков, заместитель руководителя компании "Экспедиция-тур" Игорь Донцов.

Овцебыков доставили на остров Завьялова в 30 километрах от Магадана в конце августа с острова Большой Бегичев Анабарского района Якутии. В арктическую Якутию овцебыков привезли с острова Врангеля в 1996 году. За это время они прижились и серьезно размножились.

"Это завершающий этап по переселению овцебыков на остров Завьялова. Два с половиной месяца они жили под присмотром человека, их охраняли от медведей, которые сейчас легли в спячку. Животных подкармливали. Но сейчас настал момент, когда они должны начать привыкать к самостоятельной жизни. Хотя мы оставили для них сено на первое время", — рассказал Игорь Донцов.

На двоих овцебыков надели специальные ошейники с маячками слежения, таким образом через систему ГЛОНАСС ученые намерены следить за передвижением всего стада, рассказал РИА Новости участник операции по выпуску животных, ученый-зоолог Хосе Эреннедес-Бланко.

"Нужно следить за животными, чтобы быть уверенными, что все в порядке. Мы будем делать это с помощью спутниковых ошейников. Ну а для того, чтобы установить спутниковые ошейники, мы усыпили двух овцебыков, надели на них оборудование, привели животных в чувство, и теперь можем наблюдать за передвижением всего стада", — рассказал ученый-зоолог Хосе Эреннедес-Бланко.

За время жизни на Завьялова овцебыки привыкли к местному климату, освоились и чувствуют себя хорошо, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (Москва) Тарас Сипко.

"Животные уже обвыклись, успокоились. Были повреждения конечностей при отлове, но здесь все зажило. Немножко подросли, животные в хорошей кондиции", — сказал Сипко.

Овцебыки — это начало большого туристического проекта. На Завьялова собираются построить рыбоперерабатывающий завод и турбазу. Отдых в этом месте будет интересен тем, кто любит дикую природу, рыбалку и просто жизнь вдалеке от городской суеты, рассказал РИА Новости заместитель руководителя компании "Экспедиция-тур" Игорь Донцов.

"Мы планируем в течение трех лет, в три этапа все построить. В следующем году будет самый сложный этап. Есть еще вопросы, которые нужно урегулировать. Но процесс идет, техника закуплена. Заказаны объекты, которые будут устанавливаться. Надеемся принимать здесь первых туристов уже через три года", — рассказал Игорь Донцов.

Он также добавил, что в будущем на Завьялова также планируют привезти яков и снежных баранов.