Минприроды России определит госполитику по ТКО

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Полномочия по выработке госполитики в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) переданы Минприроды России, сообщает пресс-служба ведомства.

Постановление правительства РФ №1314 подписано 3 ноября 2018 года председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

В соответствии с документом, будет назначен заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ, курирующий данную сферу, и создан профильный департамент.

Ранее функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию по вопросам обращения с ТКО (за исключением вопросов тарифного регулирования) были закреплены за Минстроем России. Минприроды России осуществляло функции по выработке госполитики по вопросам обращения с отходами производства и потребления.