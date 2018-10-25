Военные экологи ТОФ с Камчатки закончили очистку острова Врангеля

ВЛАДИВОСТОК, 25 окт – РИА Новости. Военное экологическое подразделение Войск и сил на северо-востоке России, принимавшее участие в сборе и вывозе из Арктики отслужившего свой срок военного имущества и бытового мусора, завершило работы по расчистке острова Врангеля на Чукотке, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

"Тихоокеанцы провели работы по очистке территории государственного заповедника на острове Врангеля. Для реализации экологических мероприятий было привлечено 50 военнослужащих и порядка 10 единиц специальной техники. За несколько месяцев собрано и вывезено морским транспортом в порт Петропавловск-Камчатский для последующей утилизации свыше 330 тонн мусора", — сообщил Воскресенский.

Это емкости из-под ГСМ, металлические тросы и элементы железных конструкций. Военные вернулись на Камчатку.

Остров Врангеля находится в Северном Ледовитом океане между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. Остров входит в состав одноименного заповедника и является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. С октября 2014 года на острове Врангеля на дежурстве по охране воздушных рубежей России находятся подразделения Восточного военного округа. До 1990-х годов на острове также находились воинские части.