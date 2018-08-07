В Кенозерском нацпарке восстановлен храмовый комплекс XVIII века

Реставрационные работы растянулись на долгие годы. Наряду с реконструкцией внешнего облика зданий погоста воссоздавались и интерьеры храмов: иконостасы и уникальные "небеса" — яркие образцы монументальной живописи, сразу два комплекса в одном храме. В колокольне и трапезной разместится экспозиция "Почезерский погост. История, архитектура, приход".
В рамках церемонии открытия состоится крестный ход, выступление хора Валаамского мужского монастыря и концерт колокольных звонов.
В мероприятии примут участие директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий и Байкальской природной территории Минприроды России Алексей Титовский, а также губернатор Архангельской области Игорь Орлов, директор Росзаповедцентра Андрей Миняев, гости территории и местные жители.