В лес да по грибы: основные правила тихой охоты в России

Как гласит известная пословица, "Если бы да кабы во рту росли грибы, был бы не рот, а целый огород". Собрать "целый огород" можно уже сейчас, так как в центральной части России начался период сбора грибного урожая. О самых грибных местах нашей страны и о том, как не закончить тихую охоту тяжелым отравлением — в материале РИА Новости.

Соленые опята или жульены с шампиньонами на закуску, суп из белых грибов, жареная картошечка с лисичками в сметане или пироги с грибами в качестве основных блюд и, наконец, изысканные грибные соусы — все это неотъемлемые элементы кухни россиян.

Особый шарм этим яствам придает тот факт, что за ингредиентами не всегда нужно идти в супермаркет или толкаться на рынке. Достаточно прогуляться в ближайшем лесном массиве (если, конечно, поблизости нет опасных производств и атомных электростанций).

Найти грибную поляну по душе можно практически в любом регионе страны. В Бурятии, Владимирской, Кемеровской, Ленинградской, Самарской, Саратовской и Смоленской областях, под Воронежем, Иркутском и Красноярском, в Пермском и Приморском краях, Подмосковье растут наиболее популярные виды грибов.

За маслятами, боровиками и груздями заядлые грибники рекомендуют отправляться в Амурскую область и под Брянск, за благородными белыми грибами — на Алтай, а за волнушками, рыжиками и моховиками — в окрестности Екатеринбурга.

И гриб найти — надо счастье иметь

Грибы в естественной среде добыть не так просто, как в магазине, поэтому идти на тихую охоту лучше в компании опытных грибников, которые помогут сориентироваться на местности и подскажут, какие грибы не стоит брать и какие могут серьезно навредить.

"Всегда собираю грибы, вид которых могу определить на глаз, но если сомневаюсь, конечно, срываю и верчу, рассматриваю. Но никогда не беру гриб, если при детальном рассмотрении все еще остались сомнения", — делится опытом фотограф Анастасия.

Как правило, знания о грибах и их видах буквально передаются по наследству: большинство грибников с раннего детства ходили в лес в компании более опытных родных.

"Я ходила с мамой и с тетей, которые хорошо в этом разбирались. Они мне показывали, какой гриб съедобный, а какой нет. Это все реально приходит из общения с опытным грибником. По интернету, картинкам и книжкам довольно проблематично этому научиться, можно сильно ошибиться", — уверена грибник со стажем, домохозяйка София.

© РИА Новости / Константин Чалабов Каждую находку надо внимательно рассматривать, чтобы случайно не попался несъедобный или ядовитый гриб © РИА Новости / Константин Чалабов Каждую находку надо внимательно рассматривать, чтобы случайно не попался несъедобный или ядовитый гриб

Помимо этого у многих охотников есть собственные приметы и лайфхаки, которые помогают быстрее найти заветную добычу.

Среди них есть и общеизвестные вещи: например, что грибы лучше собирать поутру, потому что они прохладные после ночи и не зачервивели. В остальном все зависит от личных предпочтений грибника. Кто-то любит собирать грибы в солнечную погоду, так как легче ориентироваться в лесу, а кто-то — в пасмурную, потому что солнце не мешает поиску в траве и листьях.

"Когда охота не ладится, применяю тактику забалтывания леса и грибов: разговариваю с ними, приманиваю, сочиняю стишки. Это тоже бабушкина наука. Видимо, это как-то помогает сосредоточиться на поиске и реально работает!", — рассказывает Анастасия.

Всякий гриб в руки берут, да не всякий в кузов кладут

Необходимо помнить, что далеко не все виды грибов могут быть пригодными в пищу. Специалисты выделяют такие категории, как условно съедобные грибы, несъедобные и ядовитые. К первой относятся виды, которые могут иметь необычный окрас или экзотичную форму, но при этом их можно есть. Правда, только после тщательной термической обработки. К несъедобным относятся грибы, имеющие горький, а порой и очень едкий вкус.

Основные виды ядовитых грибов широко известны — это мухоморы и поганки. Однако стоит иметь в виду, что большинство съедобных грибов имеют ядовитые аналоги, которые в народе обозначают словом "ложный". Порой они не сильно отличаются друг от друга, чем вводят в заблуждение даже опытных грибников. Впрочем, характерные признаки ядовитых грибов достаточно простые: в отличие от съедобных собратьев, они могут иметь резкий горький или неприятный запах, а под шляпкой расположены пластинки, а не губка.

Поэтому на охоте надо внимательно рассматривать каждый найденный гриб, а лучше советоваться с более знающими товарищами.

"Приехал как-то к нам на дачу друг семьи, решили вместе сходить за грибами. Для него этот опыт тихой охоты был первым, раньше видел грибы только на прилавке в магазине. А тут — целые поляны, и все бесплатно! Насобирал две корзины, остановить не могли. По возвращении домой стали разбирать "улов" и выяснили, что он принес одни поганки. Пришлось все выбросить, а он долго на нас обижался и недоумевал, что сделал не так", — рассказал менеджер проектов Максим.

Где один гриб, там и другой

Помимо общеизвестных видов, на территории нашей страны можно встретить и такие необычные разновидности грибов, как, например, польские грибы, похожие на маслята, и синяки. Последние получили такое неблагозвучное название из-за того, что после прикосновения к шляпке или ножке на них выступают сине-фиолетовые пятна. Это не значит, что синяки ядовиты (даже наоборот, они весьма полезны): такой эффект возникает из-за высокого содержания соединений железа. Стоит отметить, что данный вид занесен в региональные Красные книги как редкий.

"В детстве меня пугали эти грибы. Казалось, что они пропитаны каким-то ядом, если так резко синеют на глазах. Собирать их было очень неприятно. Но, на удивление, в готовом виде синяки очень нежные и вкусные. Хотя, может быть, все дело было в волшебных руках моей бабушки", — поделилась воспоминанием грибник со стажем Екатерина.

Еще одним своеобразным видом считаются перечные грибы, по форме и цвету схожие со съедобными козляками. Хотя они не являются ядовитыми, на вкус эти грибы очень острые и используются в приготовлении острых приправ.

В некоторых регионах России можно встретить и такие грибы, как млечники, мякоть которых выделяет горький белый сок с запахом селедки. Эти грибы подойдут только для засолки после предварительного отваривания.

Любители изысканных блюд также могут порадовать себя тихой охотой на деликатесные виды грибов. К их числу относятся молочаи, которые сушат, жарят, маринуют, солят, но только молодые экземпляры. В ряде областей также растут белые трюфели, а на Черноморском побережье Кавказа — летние трюфели.

© РИА Новости / Павел Лисицын Найти грибную поляну по душе можно практически в любом регионе страны © РИА Новости / Павел Лисицын Найти грибную поляну по душе можно практически в любом регионе страны

Зимой съел бы грибок, да снег глубок

Считается, что золотой сезон сбора грибов начинается примерно с середины лета. На самом деле в южных регионах и центральной части России первые вылазки на тихую охоту можно совершать уже весной. С начала апреля до середины мая в лесах появляются сморчки, летние опята и вешенки, а на лугах и в садах — полевые шампиньоны, майские грибы и подабрикосовики.

Во второй половине мая в регионах Черноземья начинают собирать сморчки, маслята, боровики, дождевики, вешенки, а также алеврию оранжевую (известную в народе как блюдцевик).

С июня в центральной части России появляются первые подосиновики и сыроежки, а в июле наступает долгожданная пора "грибной жатвы", во время которой грибники набирают в корзины боровики, белые грибы, моховики, козляки и валуи. В августе можно разнообразить блюда краснушками и подберезовиками, а с сентября — опятами и волнушками.

Наш обед с дымком да с сухим грибком

Из всего этого можно сделать массу различных блюд на любой вкус, начиная с маленькой закуски или салата и заканчивая основательным горячим.

"Я люблю жареные грибы с луком и со сметаной. Особенно моховики. Собрали, почистили, отварили в подсоленной воде минут 10, воду слили. Затем режем луковицу, обжариваем ее на сковороде, к ней добавляем порезанные отваренные грибочки и тушим в небольшом количестве жидкости. Во время тушения досаливаем по вкусу. Минут за 5 до готовности добавляем сметану", — поделилась рецептом София.

Если же во время тихой охоты удалось собрать внушительный урожай и расправиться с ним сразу не представляется возможным, грибы можно засолить и употреблять в качестве закуски или гарнира в последующие зимние месяцы. Некоторые грибники предпочитают сразу отложить излишки, заморозив "добычу".

"В нашей семье грибы сначала отваривают, а потом замораживают. Зимой достаешь и жаришь с луком. Красота!", — рассказала Анастасия.

Материал подготовлен на основе информации из открытых источников