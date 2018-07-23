Дружинники охраны природы пройдут обучение в Комсомольском заповеднике

С 25 июля по 2 августа в Хабаровском крае, на территории Комсомольского заповедника, в 16-й раз пройдет школа молодого экологического инспектора (ШМЭИ), организованная филиалом «Комсомольский» ФГБУ «Заповедное Приамурье» при поддержке Всемирного фонда дикой природы (Амурский филиал). Об этом сообщает пресс-служба заповедника.

ШМЭИ объединяет представителей пяти студенческих дружин охраны природы из четырех субъектов Амурского экорегиона в движение дружин Дальнего Востока. Среди выпускников школы разных лет как ученые, так и сотрудники государственных и общественных организаций. ШМЭИ — это традиционная форма обучения и обмена опытом для новичков-дружинников.

В течение недели ученики будут постигать азы природоохранного законодательства, экологического просвещения, истории дружинного движения, PR и работы со СМИ, фандрайзинга, взаимодействия с общественными и государственными структурами.

Дружинники побывают на экскурсии по территории заповедника и примут участие в природоохранных рейдах совместно с государственными инспекторами.