Во Владикавказе появилась скульптурная композиция "Возвращение леопардов"

Во Владикавказе на площади Штыба заложены 12 бронзовых оттисков следов барса, которые станут частью комплексной скульптурной композиции "Возвращение леопардов на Кавказ", сообщает официальный сайт Года экологии.

Скульптурная композиция символизирует возвращение барса в исконную среду обитания и их расселение на территории Кавказа. Скульптуры барсов на Чугунном мосту станут составной частью композиции. © Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда" Нацпарк "Земля леопарда" представил новые туристические маршруты Право закладки первого камня было предоставлено волонтерам экоотряда "Барс". Представители минприроды Республики Северная Осетия — Алания (РСО-А) установили второй бронзовый оттиск следа барса. В торжественной церемонии закладки "следов" приняли участие специалисты Института проблем экологии и эволюции им. Северцова РАН (Москва), Института экологии горных территорий РАН (Нальчик), компании РусГидро, администрация местного самоуправления Владикавказа, Министерства природных ресурсов и экологии РСО-А, Росприроднадзора, Пограничного управления ФСБ РФ по РСО-А, Национального парка "Алания", Северо-Осетинского государственного природного заповедника.