ОНФ призвал правительство увеличить финансирование нацпроекта "Экология"

Эксперты Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса призывают Минприроды РФ сосредоточить внимание на эффективности расходования финансовых средств для решения экологических проблем при формировании и реализации национального проекта "Экология", сообщает пресс-служба движения.

По мнению экспертов Общероссийского народного фронта, в первую очередь необходимо предусмотреть объем финансовых средств, который действительно поможет в решении наиболее острых экологических проблем.

По словам координатора проекта ОНФ "Генеральная уборка" Владимира Гутенева, особое внимание в этом вопросе необходимо уделить проблемам предотвращения экологического ущерба от существующих "серых" полигонов, также важно не допустить появления новых свалок.

"В средствах массовой информации появились данные о том, что правительство России в рамках финансирования формируемого национального проекта "Экология" планирует потратить на решение проблем в сфере обращения с отходами около 20-25 млрд руб. в год. К сожалению, по мнению экспертов ОНФ, средств на выполнение указов президента в сфере экологии может быть недостаточно", — отметил эксперт.

По его словам, только на рекультивацию одного небольшого полигона твердых коммунальных отходов тратится в среднем около 1 млрд рублей, значит, этих средств хватит лишь на устранение локального экологического ущерба, но не на масштабные изменения на территории всей страны.

Специалисты проекта ОНФ "Генеральная уборка" считают, что дополнительные средства на развитие отрасли обращения с отходами можно получить, увеличив эффективность расширенной ответственности производителя.

"Одновременно необходимо пересмотреть ставки экологического сбора в соответствии с реальными затратами переработчиков на сбор, транспортировку, обработку. Кроме того, необходимо ввести в расчет суммы экологического сбора коэффициент "экологического следа" отхода, который учитывал бы его срок разлагаемости, продукты распада, класс опасности и возможность его переработки", — подчеркнул Гутенев.