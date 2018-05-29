ОНФ призвал правительство увеличить финансирование нацпроекта "Экология"

По мнению экспертов Общероссийского народного фронта, в первую очередь необходимо предусмотреть объем финансовых средств, который действительно поможет в решении наиболее острых экологических проблем.
По словам координатора проекта ОНФ "Генеральная уборка" Владимира Гутенева, особое внимание в этом вопросе необходимо уделить проблемам предотвращения экологического ущерба от существующих "серых" полигонов, также важно не допустить появления новых свалок.
"В средствах массовой информации появились данные о том, что правительство России в рамках финансирования формируемого национального проекта "Экология" планирует потратить на решение проблем в сфере обращения с отходами около 20-25 млрд руб. в год. К сожалению, по мнению экспертов ОНФ, средств на выполнение указов президента в сфере экологии может быть недостаточно", — отметил эксперт.
Специалисты проекта ОНФ "Генеральная уборка" считают, что дополнительные средства на развитие отрасли обращения с отходами можно получить, увеличив эффективность расширенной ответственности производителя.
"Одновременно необходимо пересмотреть ставки экологического сбора в соответствии с реальными затратами переработчиков на сбор, транспортировку, обработку. Кроме того, необходимо ввести в расчет суммы экологического сбора коэффициент "экологического следа" отхода, который учитывал бы его срок разлагаемости, продукты распада, класс опасности и возможность его переработки", — подчеркнул Гутенев.