Разработан проект Единой коммуникационной стратегии заповедной системы

Проект Единой коммуникационной стратегии заповедной системы разработан специалистами пресс-служб 15 заповедников и национальных парков из 10 регионов России в ходе семинара "Организация пресс-службы ООПТ", сообщает пресс-служба Минприроды России.

Организаторы семинара сделали акцент на практической стороне работы специалистов пресс-служб и отделов по связям с общественностью: подготовке новостных материалов для федеральных и региональных СМИ, написании пресс-релизов, организации видеосъемок, работе с радиостанциями, телевидением, социальными сетями и блогами. Отдельным пунктом обсуждения стала разработка стратегии грамотного проведения пиар-акций и общественных мероприятий, организации антикризисного пиара и подготовка плана действий пресс-службы в критических ситуациях.

"Этот документ позволит улучшить информирование населения о деятельности заповедных территорий, научных открытиях, уникальных программах по сохранению животных", — пояснила заместитель руководителя пресс-службы Минприроды России Юлия Максимова.

Мероприятие проходит 21-25 мая 2018 года на базе национального парка "Земля леопарда" (Приморский край).

В семинаре принимают участие эксперты в области PR, представители Минприроды России, 15 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) России, вузов Приморья, ведущих СМИ России —МИА "Россия сегодня", информагентства "Интерфакс", ВГТРК "ГТРК "Владивосток".