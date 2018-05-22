Возможность перехода на трамваи и электробусы изучают в Челябинске

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Челябинску необходимо перейти на пассажирский транспорт с электроприводом для снижения уровня вредных выбросов в атмосферу, сообщил губернатор региона Борис Дубровский.

Сейчас в Челябинске пассажиров перевозят автобусы, троллейбусы, трамваи, а также маршрутные такси.

"Мы понимаем, что в Челябинске до 35% выбросов в воздух приходится на транспорт, и это большое воздействие… Наше понимание, что нужно максимально переходить на транспорт с электроприводом — это трамваи. Смотрим на опыт других регионов, опыт Москвы, где стали появляться электробусы. Также важен переход на газомоторное топливо", — сказал губернатор.

Он пояснил, что сейчас выясняется, готов ли Усть-Катавский вагоностроительный завод в Челябинской области, который выпускает трамваи, к увеличению объемов производства.

Губернатор напомнил, что в России все крупные города "уходят на трамвайные системы, это тренд сегодня, и этим нужно пользоваться".

Согласно указу президента России Владимира Путина от 7 мая, к 2024 году объем вредных выбросов в атмосферу в наиболее загрязненных городах России должен снизиться не менее чем на 20%. Президент ранее заявлял, что наиболее остро проблема экологии стоит в том числе в Челябинске, где фиксируются наибольшие объемы выбросов в воздух.