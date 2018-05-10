Власти Приангарья наметили более 50 проектов для сохранения озера Байкал

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Правительство Приангарья предлагает реализовать 56 проектов на 41 млрд рублей для сохранения озера Байкал, что обозначено как важная задача в новом майском указе президента РФ Владимира Путина, сообщил РИА Новости министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков.

Путин в новом майском указе обозначил стратегические направления развития РФ до 2024 года. Один из разделов документа посвящен сфере экологии, в частности сохранению озера Байкал. По данным иркутского министерства природных ресурсов и экологии, правительство региона в этой связи подготовило перечень приоритетных мероприятий.

"Основные мероприятия — это строительство рыбоводного завода в Ольхонском районе; строительство объектов инфраструктуры особой экономической зоны "Ворота Байкала"; строительство и реконструкция причальных сооружений на Байкальской природной территории; строительство центра приема и очистки хозяйственно-бытовых отходов, подсланевых вод и пункта приема ТКО с судов, курсирующих по Байкалу", — рассказал РИА Новости министр природных ресурсов и экологии Приангарья.

Он отметил, что "для снижения уровня загрязненности на Байкальской природной территории предлагается строительство четырех полигонов ТКО и мусороперерабатывающего комплекса мощностью 200 тыс. тонн в год с возможностью ее увеличения до 400 тыс. тонн". Кроме того, планируется создание мусороперегрузочной и мусоросортировочной станции в Ольхонском районе. Для сокращения сбросов загрязняющих веществ в муниципалитете будут построены централизованные системы водоотведения.

Также планируется продолжать реализацию проектов рекультивации отходов Байкальского ЦБК, укрепления берега в районе поселка Листвянка, демеркуризации ртутных отходов в Усолье-Сибирском.