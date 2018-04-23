Минэкологии Красноярска представило карту предприятий-загрязнителей

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Минэкологии Красноярска опубликовал интерактивную карту предприятий, загрязняющих атмосферу.

Как сообщила пресс-служба министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края, на карте обозначены лишь предприятия, поднадзорные краевым ведомствам.

Точки окрашены в разные цвета: красный обозначает, что в отношении предприятия суд принял решение о приостановке деятельности; зеленый свидетельствует о работе в соответствии с правилами; синим отмечены организации, в отношении которых введен временный запрет на использование оборудования и дела о которых рассматриваются в суде; оранжевым — предприятия, где ведется проверка. На карте планируется размещать также обнаруженные несанкционированные свалки. Сейчас на ней порядка 40 объектов. Перечень будет обновляться по мере проведения проверок.