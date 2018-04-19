В Кабардино-Балкарии собрали 2 тонны мусора и посадили 300 новых деревьев

В Кабардино-Балкарской Республике в рамках санитарной очистки региона прошла уборка и озеленение лесных территорий, сообщается на официальном сайте Года экологии.

В акции приняли участие шесть человек. Им удалось собрать и вывезти на полигон "Урванский" более 2 тонн мусора.

Также они высадили более 300 саженцев дикоплодовых лесных насаждений — вишни и яблони.

Работники Лескенского лесничества провели мероприятия по очистке лесных массивов и мест отдыха вблизи сельских поселений Аргудан и Лескен-Второй.