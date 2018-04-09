Коган: 30 июня планируем начать дегазацию полигона "Лесная"

Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган совершил рабочий визит в Серпуховской район, где осмотрел полигон твердых коммунальных отходов "Лесная", сообщается на сайте ведомства.

На данный момент на участке проходят работы по монтажу системы активной дегазации. По словам министра, специалисты пробурили уже 20 скважин для сбора свалочного газа и сделали их обвязку.

Для исключения утечки оголовки скважин изолировали геосинтетическими материалами.

Помимо этого Коган поручил увеличить объем чистых грунтов для пересыпки и разработать дорожную карту дегазации второй карты полигона.

Сейчас на участке завершается монтаж аппаратно-программного комплекса контроля и управления размещением отходов, который впоследствии подключат к единой автоматизированной информационной системе "АИС "Отходы".