В нацпарке "Лосиный остров" прошел мастер-класс по борьбе с браконьерами

В нацпарке "Лосиный остров" состоялся первый мастер-класс по борьбе с браконьерством информационно-аналитического центра поддержки заповедного дела Минприроды России, сообщает пресс-служба министерства.

Специалисты центра рассказали инспекторам и посетителям о личном опыте борьбы с браконьерами, продемонстрировали приемы задержания нарушителей режима природоохранных территорий.

Ранее глава Минприроды России Сергей Донской поручил сформировать единый учебный центр для подготовки государственных инспекторов по охране природы.

"В центре необходимо проводить регулярные семинары, на которых сотрудники особо охраняемых природных территорий смогут обмениваться опытом, выявлять проблемные места и совместно их ликвидировать", — отметил Сергей Донской.

Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела, включающий группу по борьбе с браконьерством, был создан в 2017 году, в Год экологии. Работа центра заключается в подготовке и обучении оперативных отрядов по борьбе с браконьерами в национальных парках и заповедниках.