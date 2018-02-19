В России созданы национальные парки "Кодар" и "Хибины"

В России созданы национальные парки "Кодар" (Забайкальский край) и "Хибины" (Мурманская область), сообщает пресс-служба Минприроды России.

Соответствующие документы о создании двух особо охраняемых природных территорий федерального значения подписал премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев.

"Создание ООПТ — это одна из самых эффективных форм природоохранной деятельности, позволяющая полностью или частично изъять из хозяйственного использования земли и сохранить биологическое и ландшафтное разнообразие в России и на планете в целом", — Ранее отмечал глава Минприроды России Сергей Донской.

Площадь Площадь нацпарка "Кодар" составит более 490 тысяч гектаров. На ООПТ будет вестись работа по сохранению уникальных представителей животного мира. Парк создается для сохранения высокогорных ландшафтов уникального горного массива Кодар, комплексов озер, мест обитания редких видов животных, а также историко-культурных объектов.

Площадь нацпарка "Хибины" составит более 84 тысяч гектаров. Нацпарк учреждается для сохранения редких видов животных и уникальных экосистем горных тундр и северной тайги Кольского полуострова, природного и историко-культурного наследия Хибинского горного массива, обеспечения экологически и социально ответственного развития природного туризма в Мурманской области.