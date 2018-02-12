"Зеленый патруль" представил экологический рейтинг субъектов РФ за 2017 год

Общероссийская общественная организация "Зеленый патруль" представила экологический рейтинг субъектов Российской Федерации за 2017 год, сообщается на сайте организации.

Рейтинг "Зеленого патруля" рассчитывается экологами с 2007 года и публикуется четыре раза в год по итогам каждого сезона. Среди субъектов, демонстрирующих хорошие экологические показатели, традиционно находятся сельскохозяйственные регионы, тогда как в конце рейтинга располагаются промышленные области.

На первом месте списка оказалась Тамбовская область. На втором и третьем – Республика Алтай и Алтайский край.

"Тамбовская область является абсолютным лидером в течение четырех лет. Республика Алтай, Алтайский край уже второй год входят в тройку лидеров. Эти три субъекта показали высокий уровень экологической ответственности, проведя многочисленные природоохранные мероприятия и образовательные акции. Также они отличились высоким уровнем экологической открытости, продемонстрировали готовность к взаимодействию с гражданским обществом в целях улучшения экологической обстановки", – отмечается в рейтинге.

В десятку лучших также попали Белгородская, Курская, Мурманская, Ульяновская области, Санкт-Петербург, Чувашия и Коми.

Московская, Свердловская и Челябинская области оказались на последних местах рейтинга.