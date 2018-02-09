Вдоль Волги высадят 88 миллионов сеянцев

88 миллионов сеянцев появятся на берегах Волги в рамках проекта по оздоровлению реки, сообщает официальный сайт Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

"Это один из наиболее эффективных методов защиты. В Татарстане есть положительный опыт создания противоэрозионных защитных лесных насаждений. Их общая площадь на сегодняшний день составляет 57 тысяч гектаров", — сказал министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Фарид Абдулганиев.

Деревья, которые высадят вдоль Волги, позволят предотвратить негативное влияние диффузного — нерегулируемого стока, поступающего с сельскохозяйственных полей, животноводческих ферм и необорудованных промышленных площадок. В Татарстане планируется высадить деревья таких пород, как береза, дуб черешчатый и красный, ель, ива белая, лиственница, тополь и сосна, так как они являются наиболее подходящими к природно-климатическим условиям.

Создание водоохранных защитных лесных насаждений позволит улучшить качество воды Волги на всем ее протяжении. По предварительной оценке для создания защитных лесных полос вдоль всей протяженности реки Волги необходимо высадить 88 миллионов сеянцев на общей площади более 35 тысяч гектаров.