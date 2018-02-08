Очистные сооружения построят на Телецком озере в Горном Алтае

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. На берегу Телецкого озера в Республике Алтай в рамках программы по его сохранению построят очистные сооружения, сообщило правительство региона со ссылкой на главу РА Александра Бердникова.

"На этот проект зарезервировано порядка 100 миллионов рублей в этом году. К его реализации приступим сразу же после окончания государственной экспертизы. В первую очередь займемся строительством полигона твердых бытовых отходов для прибрежных сел Иогач и Артыбаш. Важным вопросом является также строительство очистных сооружений и водопроводов хозяйственно-бытового комплекса", — подчеркнул он.

По словам главы республики, для сбережения природного символа России необходимо "обеспечить максимально комфортные условия для людей, которые там живут", поскольку на любой природный объект прежде всего негативно влияет деятельность человека, и последствия этого необходимо минимизировать.

"Чтобы снизить негативное воздействие на озеро, мы предусмотрим строительство красивых набережных и пирсов в границах населенных пунктов, оборудуем специальное место, где катера будут проходить техосмотр с тем, чтобы к плаванию допускались только исправные суда. Это важно не только с точки зрения экологии, но и безопасности людей", — заявил Александр Бердников.