Очистные сооружения построят на Телецком озере в Горном Алтае

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. На берегу Телецкого озера в Республике Алтай в рамках программы по его сохранению построят очистные сооружения, сообщило правительство региона со ссылкой на главу РА Александра Бердникова.
По словам главы республики, для сбережения природного символа России необходимо "обеспечить максимально комфортные условия для людей, которые там живут", поскольку на любой природный объект прежде всего негативно влияет деятельность человека, и последствия этого необходимо минимизировать.
"Чтобы снизить негативное воздействие на озеро, мы предусмотрим строительство красивых набережных и пирсов в границах населенных пунктов, оборудуем специальное место, где катера будут проходить техосмотр с тем, чтобы к плаванию допускались только исправные суда. Это важно не только с точки зрения экологии, но и безопасности людей", — заявил Александр Бердников.