Минприроды планирует продлить ФЦП "Охрана озера Байкал"

Минприроды России инициирует продление сроков федеральной целевой программы (ФЦП) "Охрана озера Байкал" до 2030 года, так как предусмотренные задачи до 2020 года решить не удастся. Об этом 2 февраля 2018 года заявил глава ведомства Сергей Донской на заседании межведомственной комиссии по охране озера.

"Если мы не решим вопрос с продлением, то экологические мероприятия на Байкальской природной территории можем и не начинать", — отметил министр.

Он также подчеркнул, что вопрос о продлении сроков ФЦП будет вынесен на обсуждение правительства РФ.