В Катунском заповеднике появится объект культурного наследия ЮНЕСКО

Катандинские курганы Катунского биосферного резервата вошли в состав объекта "Сокровища пазырыкской культуры", включенного в Предварительный список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, сообщает пресс-служба ООПТ.

Группа курганов раннескифского периода расположена в пяти километрах от села Катанда. Именно здесь впервые была обнаружена подкурганная мерзлота, в которой сохранились уникальные старинные изделия из кожи, дерева и войлока. В Катандинских курганах были найдены шуба, войлочный ковер с цветными аппликациями, деревянные резные украшения, выполненные в скифо-сибирском зверином стиле. Позднее здесь же были раскопаны курганы более позднего времени, в которых обнаружили погребение воина с мечом, наконечниками стрел и конем в полном снаряжении.

Также в состав объекта Всемирного культурного наследия "Сокровища пазырыкской культуры" вошли археологические памятники в урочищах Пазырык, Елангаш, Туекта и Калбак-Таш.