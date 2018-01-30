Опубликован актуальный перечень российских ООПТ федерального значения

Минприроды РФ представило перечень особо охраняемых природных территорий федерального значения, который следует использовать при подготовке материалов инженерно-экологических изысканий и разработке мероприятий по охране окружающей среды до 2020 года, сообщается на официальном сайте Главгосэкспертизы России.

Документ включает 91 позицию и содержит информацию о муниципальных образованиях субъектов РФ, в границах которых имеются ООПТ федерального значения, их охранных зонах, а также территориях, зарезервированных под создание новых ООПТ федерального значения.

Данные перечня необходимы при проведении инженерно-экологических изысканий. Главгосэкспертиза также считает возможным его использование при проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий с соответствующим указанием в экспертных заключениях до 2020 года.

Как подчеркнули в ведомстве, список необходим, поскольку ежегодно в Минприроды России поступает до 10 тысяч запросов о том, не входят ли те или иные участки, на которых планируется осуществление хозяйственной или другой деятельности, в состав ООПТ федерального значения.