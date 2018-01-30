Опубликован актуальный перечень российских ООПТ федерального значения

Документ включает 91 позицию и содержит информацию о муниципальных образованиях субъектов РФ, в границах которых имеются ООПТ федерального значения, их охранных зонах, а также территориях, зарезервированных под создание новых ООПТ федерального значения.
Как подчеркнули в ведомстве, список необходим, поскольку ежегодно в Минприроды России поступает до 10 тысяч запросов о том, не входят ли те или иные участки, на которых планируется осуществление хозяйственной или другой деятельности, в состав ООПТ федерального значения.