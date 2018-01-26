«Первозданная Россия»: дятлы на марках, фотоловушки и лучшие виды страны

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. 26 января в Центральном доме художника начал свою работу пятый общероссийский фестиваль природы "Первозданная Россия". На фестивале представлены снимки профессионалов и просто любителей из разных регионов России — 450 фотографий 160 фотографов.

Фестиваль "Первозданная Россия" проходит с 2014 года и с каждым годом привлекает все больше ценителей красоты природы нашей страны. В течение месяца работы фотографов-натуралистов выставляются в Москве, а затем возможность увидеть их получат жители многих городов России и других стран.

Первозданная природа

Уже второй год подряд фестиваль открывает Сергей Иванов, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. В своей приветственной речи он отметил тяжёлый труд фотографов-натуралистов, который требует полной самоотдачи, способности переносить трудности и физической подготовки.

"Это вам не по телевизору сериалы смотреть", — сказал Сергей Иванов.

Он также зачитал обращение президента страны Владимира Путина к участникам фестиваля. В нем глава государства отмечает, что за годы существования фестиваль стал заметным и важным событием в культурной и общественной жизни страны.

"В нынешнем году ваш творческий форум отмечает пятилетний юбилей. За прошедшее время он стал заметным, во многом уникальным событием в культурной и общественной жизни нашей страны", — говорится в приветствии Путина.

Глава государства подчеркнул, что экспозиции, представленные на фестивале, носят важный просветительский характер, воспитывают экологическую культуру, учат бережному, ответственному отношению к окружающей среде, что особенно важно в Год добровольца и волонтёра.

Искреннее уважение к мастерству фотохудожников, качеству их работ выразил также глава Ростуризма Олег Сафонов.

Дятлы на марках

В рамках открытия фестиваля прошла церемония памятного гашения художественных марок серии "Фауны России" с изображениями дятлов. В церемонии приняли участие Сергей Иванов и Олег Духовницкий, руководитель Федерального агентства связи.

"С вашей легкой руки, Сергей Борисович, мы отправляем в филателистический полет этих замечательных дятлов. Уже сегодня они приземлятся во все почтовые отделения России", — сказал глава агентства связи, обращаясь к Иванову.

Тираж составляет 60 тыс. листов, номинал каждой — 35 рублей. На них изображены зеленый дятел, черный дятел, большой и малый пестрые дятлы. Художником-дизайнером марок является Владимир Бельтюков.

В объективе фотоловушки

На "Первозданной России" также прошло награждение победителей третьего национального конкурса "Фотоловушка-2017". Первое место занял видеоролик "Наедине с сайгаками", сделанный в государственном природном биосферном заповеднике "Черные земли". Приз директору заповедника Убушаеву Батаару Ивановичу вручил Сергей Иванов. Ролик набрал наибольшее количество голосов на конкурсе — 2254.

Награды на мероприятии также получили ФГБУ "Земля леопарда", заповедник "Керженский", ФГБУ "ГООХ "Медведица"", добровольная экспедиция "По следам снежного барса" и фонд "Снежный барс".

"А мы погостить пришли"

Помимо основной экспозиции на фестивале "Первозданная Россия" есть и гостевые выставки. Фотоконкурс Wildlife Photographer of the Year привез москвичам 100 фотографий животных со всего мира. Каждый снимок сопровождает рассказ, повествующий о событиях, которые автор переживал в момент съёмки. Шведское общество фотографов дикой природы (Naturfotograferna) представило российскому зрителю выставку из 21 фотографии, рассказывающей о природе их страны.

"Тема природы и ее сохранения важна как в жизни, так и в искусстве, она актуальна и в России, и в Швеции. Фотовыставка — один из прекрасных способов привлечь внимание к этой теме и существующим проблемам", — сказал посол Королевства Швеция в России Петер Эриксон на открытии фестиваля "Первозданная Россия".

Русское географическое общество традиционно выставило работы финалистов конкурса "Самая красивая страна". Также выставлены снимки космонавта Сергея Рязанского, сделанные с орбиты Земли. Стенды, рассказывающие о проекте по сохранению дальневосточных леопардов, предоставило АНО "Дальневосточные леопарды".