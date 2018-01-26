«Первозданная Россия»: дятлы на марках, фотоловушки и лучшие виды страны
© Юлия Маклакова
17:5526.01.2018
(обновлено: 18:08 26.01.2018)
0690

"Первозданная Россия": дятлы на марках, фотоловушки и лучшие виды страны

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. 26 января в Центральном доме художника начал свою работу пятый общероссийский фестиваль природы "Первозданная Россия". На фестивале представлены снимки профессионалов и просто любителей из разных регионов России — 450 фотографий 160 фотографов.

Фестиваль "Первозданная Россия" проходит с 2014 года и с каждым годом привлекает все больше ценителей красоты природы нашей страны. В течение месяца работы фотографов-натуралистов выставляются в Москве, а затем возможность увидеть их получат жители многих городов России и других стран.

Первозданная природа

Посетители на открытии IV фестиваля Первозданная Россия в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Путин назвал фестиваль "Первозданная Россия" уникальным событием
Уже второй год подряд фестиваль открывает Сергей Иванов, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. В своей приветственной речи он отметил тяжёлый труд фотографов-натуралистов, который требует полной самоотдачи, способности переносить трудности и физической подготовки.

"Это вам не по телевизору сериалы смотреть", — сказал Сергей Иванов.

Он также зачитал обращение президента страны Владимира Путина к участникам фестиваля. В нем глава государства отмечает, что за годы существования фестиваль стал заметным и важным событием в культурной и общественной жизни страны.

"В нынешнем году ваш творческий форум отмечает пятилетний юбилей. За прошедшее время он стал заметным, во многом уникальным событием в культурной и общественной жизни нашей страны", — говорится в приветствии Путина.

Глава государства подчеркнул, что экспозиции, представленные на фестивале, носят важный просветительский характер, воспитывают экологическую культуру, учат бережному, ответственному отношению к окружающей среде, что особенно важно в Год добровольца и волонтёра.

Искреннее уважение к мастерству фотохудожников, качеству их работ выразил также глава Ростуризма Олег Сафонов.

Дятлы на марках

В рамках открытия фестиваля прошла церемония памятного гашения художественных марок серии "Фауны России" с изображениями дятлов. В церемонии приняли участие Сергей Иванов и Олег Духовницкий, руководитель Федерального агентства связи.

"С вашей легкой руки, Сергей Борисович, мы отправляем в филателистический полет этих замечательных дятлов. Уже сегодня они приземлятся во все почтовые отделения России", — сказал глава агентства связи, обращаясь к Иванову.

Тираж составляет 60 тыс. листов, номинал каждой — 35 рублей. На них изображены зеленый дятел, черный дятел, большой и малый пестрые дятлы. Художником-дизайнером марок является Владимир Бельтюков.

В объективе фотоловушки

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на открытии V общероссийского фестиваля природы Первозданная Россия в Центральном доме художника в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Сергей Иванов высоко оценил труд фотографов-натуралистов
На "Первозданной России" также прошло награждение победителей третьего национального конкурса "Фотоловушка-2017". Первое место занял видеоролик "Наедине с сайгаками", сделанный в государственном природном биосферном заповеднике "Черные земли". Приз директору заповедника Убушаеву Батаару Ивановичу вручил Сергей Иванов. Ролик набрал наибольшее количество голосов на конкурсе — 2254.

Награды на мероприятии также получили ФГБУ "Земля леопарда", заповедник "Керженский", ФГБУ "ГООХ "Медведица"", добровольная экспедиция "По следам снежного барса" и фонд "Снежный барс".

"А мы погостить пришли"

Помимо основной экспозиции на фестивале "Первозданная Россия" есть и гостевые выставки. Фотоконкурс Wildlife Photographer of the Year привез москвичам 100 фотографий животных со всего мира. Каждый снимок сопровождает рассказ, повествующий о событиях, которые автор переживал в момент съёмки. Шведское общество фотографов дикой природы (Naturfotograferna) представило российскому зрителю выставку из 21 фотографии, рассказывающей о природе их страны.

"Тема природы и ее сохранения важна как в жизни, так и в искусстве, она актуальна и в России, и в Швеции. Фотовыставка — один из прекрасных способов привлечь внимание к этой теме и существующим проблемам", — сказал посол Королевства Швеция в России Петер Эриксон на открытии фестиваля "Первозданная Россия".

Русское географическое общество традиционно выставило работы финалистов конкурса "Самая красивая страна". Также выставлены снимки космонавта Сергея Рязанского, сделанные с орбиты Земли. Стенды, рассказывающие о проекте по сохранению дальневосточных леопардов, предоставило АНО "Дальневосточные леопарды".

Открытие фестиваля "Первозданная Россия"
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ Центральном доме художника на Крымской валу можно увидеть сто лучших работ фотокорреспондентов МИА "Россия сегодня", посвященных дикой природе.Экспозиция V общероссийского фестиваля природы Первозданная Россия в Центральном доме художника в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
В Центральном доме художника на Крымской валу можно увидеть сто лучших работ фотокорреспондентов МИА "Россия сегодня", посвященных дикой природе.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ экспозиции представлены пейзажи из самых разных уголков страны, а также "портреты" диких животных.Открытие V общероссийского фестиваля природы Первозданная Россия в Центральном доме художника в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
В экспозиции представлены пейзажи из самых разных уголков страны, а также "портреты" диких животных.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкДля репортеров медиагруппы "Россия сегодня" участие в фестивале "Первозданная Россия" - награда, и возможность получить гарантированное удовольствие от того, что они делают, отметил на открытии выставки Глава фотослужбы МИА "Россия сегодня" Александр Штоль.Директор объединенной дирекции фотоинформации МИА Россия сегодня Александр Штоль на открытии V общероссийского фестиваля природы Первозданная Россия в Центральном доме художника в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Для репортеров медиагруппы "Россия сегодня" участие в фестивале "Первозданная Россия" - награда, и возможность получить гарантированное удовольствие от того, что они делают, отметил на открытии выставки Глава фотослужбы МИА "Россия сегодня" Александр Штоль.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ рамках фестиваля будут представлены несколько спецпроектов: выставка финалистов и победителей престижного конкурса природной фотографии Wildlife Photographer of the Year, гостевая экспозиция лучших шведских фотографов, фотопроект "Антарктида", а также снимки из космоса космонавта Сергея Рязанского и 30 кадров-победителей всероссийского конкурса юных фотографов.Экспозиция V общероссийского фестиваля природы Первозданная Россия в Центральном доме художника в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
В рамках фестиваля будут представлены несколько спецпроектов: выставка финалистов и победителей престижного конкурса природной фотографии Wildlife Photographer of the Year, гостевая экспозиция лучших шведских фотографов, фотопроект "Антарктида", а также снимки из космоса космонавта Сергея Рязанского и 30 кадров-победителей всероссийского конкурса юных фотографов.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВ выходные, 27-28 января, российские фотографы дикой природы в рамках фестиваля проведут встречи на которых расскажу о съемке природы в различных условиях, климате и ландшафтах.Посетители V общероссийского фестиваля природы Первозданная Россия в Центральном доме художника в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
В выходные, 27-28 января, российские фотографы дикой природы в рамках фестиваля проведут встречи на которых расскажу о съемке природы в различных условиях, климате и ландшафтах.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкДень волонтера при поддержке эколого-просветительского центра "Заповедники" пройдет на фестивале 3 февраля.Посетитель V общероссийского фестиваля природы Первозданная Россия в Центральном доме художника в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
День волонтера при поддержке эколого-просветительского центра "Заповедники" пройдет на фестивале 3 февраля.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковНа открытии пятого Общероссийского фестиваля природы "Первозданная Россия" выступил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Он отметил тяжелый труд фотографов-натуралистов, которым иногда неделями в сложнейших условиях вдали от цивилизации приходится ждать удачного кадра.Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на открытии V общероссийского фестиваля природы Первозданная Россия в Центральном доме художника в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
На открытии пятого Общероссийского фестиваля природы "Первозданная Россия" выступил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Он отметил тяжелый труд фотографов-натуралистов, которым иногда неделями в сложнейших условиях вдали от цивилизации приходится ждать удачного кадра.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ рамках фестиваля "Первозданная Россия" 5 февраля пройдет День моря, во время которого выступят известные российские исследователи и путешественники. А 10 февраля посетителей ждет День птиц, когда сотрудники заповедников расскажут о программах исследования и сохранения диких видов, а фотографы-натуралисты поведают о секретах съемки пернатых.Экспозиция V общероссийского фестиваля природы Первозданная Россия в Центральном доме художника в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
В рамках фестиваля "Первозданная Россия" 5 февраля пройдет День моря, во время которого выступят известные российские исследователи и путешественники. А 10 февраля посетителей ждет День птиц, когда сотрудники заповедников расскажут о программах исследования и сохранения диких видов, а фотографы-натуралисты поведают о секретах съемки пернатых.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ День защитника отечества, 23 февраля, гостей "Первозданной России" ждет традиционный день народов Севера, а закроют фестиваль научные выходные. В эти дни молодые ученые проведут серию научно-популярных лекций и научных представлений.Экспозиция V общероссийского фестиваля природы Первозданная Россия в Центральном доме художника в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
В День защитника отечества, 23 февраля, гостей "Первозданной России" ждет традиционный день народов Севера, а закроют фестиваль научные выходные. В эти дни молодые ученые проведут серию научно-популярных лекций и научных представлений.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЭкспозиция фестиваля "Первозданная Россия" будет работать в Центральном доме художника в Москве до 25 февраля, а потом отправится в другие российские города.Посетитель V общероссийского фестиваля природы Первозданная Россия в Центральном доме художника в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Экспозиция фестиваля "Первозданная Россия" будет работать в Центральном доме художника в Москве до 25 февраля, а потом отправится в другие российские города.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПосол Швеции в России Петер Эриксон на открытии V общероссийского фестиваля природы "Первозданная Россия" в Центральном доме художника в Москве.Посол Швеции в России Петер Эриксон на открытии V общероссийского фестиваля природы Первозданная Россия в Центральном доме художника в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Посол Швеции в России Петер Эриксон на открытии V общероссийского фестиваля природы "Первозданная Россия" в Центральном доме художника в Москве.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаядлый фотоохотник и путешественник, автор книг "Живая природа России", "Птицы России" и "Мои знакомые леопарды" Валерий Малеев был удостоен диплома МИА "Россия сегодня" "За весомый вклад в развитие и популяризацию природной фотографии России".Валерий Малеев с дипломом МИА Россия сегодня За весомый вклад в развитие и популяризацию природной фотографии России на V общероссийском фестивале природы Первозданная Россия в Центральном доме художника в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Заядлый фотоохотник и путешественник, автор книг "Живая природа России", "Птицы России" и "Мои знакомые леопарды" Валерий Малеев был удостоен диплома МИА "Россия сегодня" "За весомый вклад в развитие и популяризацию природной фотографии России".
/

Комментировать
© МИА Россия Сегодня 2018
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена