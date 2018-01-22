В Рузе глава минэкологии МО торжественно открыл благоустроенные родники

В канун Крещения в Рузском городском округе Московской области открыли два благоустроенных родника, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.

В церемонии приняли участие глава ведомства Александр Коган и глава Рузского городского округа Максим Тарханов.

Знаменитый источник в деревне Брыньково, вода в котором, как утверждают местные жители, обладает целительными свойствами, в свое время был утерян и найден лишь в прошлом году: его раскопали настоятель храма Иконы Казанской Божией Матери отец Николай и прихожане.

У родника установили новую купель, кабинку для переодевания для желающих окунуться, а также скамейки для отдыха. Удобный подход и благоустроенное место отдыха организовали и около источника, расположенного вблизи трассы А108, который часто посещают автолюбители и туристы.

"Программа "Родники Подмосковья", идея которой родилась в минэкологии, реализуется хорошими темпами. Сами жители просят нас позаботиться о родниках, которые чрезвычайно популярны. В прошлом году с помощью наших партнеров удалось благоустроить 15 источников, а в нынешнем году планируется провести работы на 25", — отметил Коган.