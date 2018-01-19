В Год экологии юбилеи отметили ООПТ Калужской области

В Год экологии национальный парк "Угра" отметил 20-летие, а государственный природный заповедник "Калужские засеки" – 25-летие. Об этом сообщается на официальном сайте тематического года в России.

В настоящее время на территории Калужской области расположено четыре особо охраняемые природные территории (ООПТ) федерального значения, 142 — регионального значения и 11 — местного значения.

Общая площадь ООПТ составляет 273,6 тысячи гектаров.

В течение прошедшего года были утверждены границы и определены режимы особой охраны, а также оформлены паспорта и охранные обязательства для 16 памятников природы регионального значения, в том числе для Милятинского водохранилища, которое получило правовой статус ООПТ регионального значения в апреле 2017 года.

В Год экологии и Год особо охраняемых территорий была обновлена интерактивная карта ООПТ Калужской области, проведены всероссийская конференция "Роль ООПТ в социально-экономическом развитии регионов" и конкурс творческих работ школьников "Заповедники и национальные парки — гордость России", а также был выпущен сборник "Красная книга Калужской области. Том 2. Животный мир".

В течение тематического года в регионе прошел ряд экологических акций. В рамках мероприятия "Сохраним родную природу" были приведены в надлежащее санитарное состояние 28 ООПТ регионального значения.

Из мероприятий, организованных и проведенных в Калужской области в 2017 году, стоит также отметить всероссийскую экологическую акцию "Зеленая Россия", в ходе которой были приведены в порядок 62 памятника природы.

Состоялась также всероссийская акция "Вода России": в 2017 году в ней приняли участие более 5 тысяч человек, от мусора было очищено более 250 водных объектов.