Глава Минприроды откроет фестиваль "Первозданная Россия" в Москве

Глава Минприроды России Сергей Донской откроет пятый фестиваль "Первозданная Россия", который будет проходить в московском Центральном доме художника с 26 января по 25 февраля. Об этом РИА Новости заявил официальный представитель ведомства Николай Гудков.

Также, по его словам, в минприроды рассчитывают, что число посетителей фестиваля, которое в 2017 составило году 150 тысяч человек, возрастет.

"Мы рассматриваем фестиваль как ключевое событие для экологического просвещения в нашей стране. Фестиваль начинается в Москве, затем в течение года становится передвижной выставкой, переезжает из города в город", — сказал Гудков.

Пятый общероссийский фестиваль "Первозданная Россия" будет проходить в Москве, в Центральном доме художника, с 26 января по 25 февраля. В преддверии чемпионата мира по футболу особенно важной становится тема продвижения внутреннего и въездного туризма. Одна из задач проекта — привлечение внимания к красивейшим местам дикой природы Арктики, Урала, Камчатки, Якутии и других заповедных уголков России.

В этом году будет представлено несколько специальных проектов: выставка финалистов и победителей престижного конкурса природной фотографии Wildlife Photographer of the Year, гостевая экспозиция лучших шведских фотографов, фотопроект "Антарктида", а также снимки из космоса космонавта Сергея Рязанского и 30 кадров — победителей Всероссийского конкурса юных фотографов. В кинопрограмме — лучшие российские документальные и анимационные фильмы о природе. По традиции особые дни на фестивале представят партнеры — Русское географическое общество и телеканал "Живая планета". Одним из главных тематических дней фестиваля станет День волонтера.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого общероссийского фестиваля "Первозданная Россия".