Изображения редких птиц появятся на марках серии «Фауна России»

Серия почтовых марок "Фауна России" пополнилась изображениями птиц, занесенных в красные книги Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Минприроды России.

16 января в рамках серии "Фауна России" в почтовое обращение выходят четыре марки с изображениями дятлов, в том числе занесенных в красные книги регионов России, в частности черного дятла (желны), который занесен в красные книги Москвы и Санкт-Петербурга.

Марки размером 42х30 мм, номиналом 35 рублей выпущены тиражом 120 тысяч экземпляров каждая. Марки в ближайшее время поступят в продажу в отделения "Почты России".

Оттиск гашения первого дня можно поставить в отделении "Почты России" в Москве на Мясницкой улице. Почтовые марки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность для коллекционеров.

Серия марок "Фауна России" имеет значение для экологического просвещения и формирования ценностей охраны окружающей среды.