Более 6,5 тысячи свалок ликвидировали в рамках "Генеральной уборки" ОНФ

За 11 месяцев работы проекта Общероссийского народного фронта "Генеральная уборка" было ликвидировано 6667 незаконных свалок – 43% от всех поступивших обращений, сообщает пресс-служба организации.

За указанный период на сайт "Интерактивная карта свалок" поступило более 15 527 заявок.

"Сейчас же можем сказать, что лидерами по работе с нашими обращениями среди регионов являются Ростовская область, Томская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край, Московская, Новосибирская и Тульская области. Здесь устранено более 60% всех поступивших на интерактивную карту свалок. Остальные свалки уже взяты в работу", – отметил координатор проекта Дмитрий Миронов.

Наименьшее количество свалок ликвидировали в Республике Бурятия, Приморском крае, Курской области, За

байкальском крае и Пензенской области.

"Здесь их процент минимален и составляет не более трети от всех решенных проблем. Тем не менее мы все же надеемся, что до конца года представители этих регионов станут уделять больше внимания работе с обращениями граждан по экологическим проблемам", – добавил Миронов.