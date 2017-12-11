Опубликован осенний экологический рейтинг регионов РФ

Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край стали регионами с самой благополучной экологической обстановкой по итогам осени 2017 года, сообщается на официальном сайте общественной организации "Зеленый патруль", где представлен осенний экологический рейтинг субъектов РФ.

В десятку регионов с самой благоприятной экологической ситуацией также вошли Курская область, Санкт-Петербург, Мурманская область, Республика Чувашия, Ульяновская область, Краснодарский край и Республика Коми.

Последнюю строчку рейтинга заняла Челябинская область. В список аутсайдеров также попали Свердловская, Московская и Иркутская области, Севастополь, Брянская область, Республика Бурятия, Еврейская автономная область, Ленинградская и Нижегородская области.

Рейтинг "Зеленого патруля" рассчитывается экологами с 2007 года и публикуется четыре раза в год по итогам каждого сезона. Среди субъектов, демонстрирующих хорошие экологические показатели, традиционно находятся сельскохозяйственные регионы, тогда как в конце рейтинга располагаются промышленные области.

По итогам экологического рейтинга за лето 2017 года лидерами были те же регионы — Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край, а за весну 2017 года — Тамбовская область, Москва и Санкт-Петербург. Хуже всего дела с охраной окружающей среды обстоят в Свердловской и Челябинской областях.