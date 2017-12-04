ОНФ проконтролирует исполнение поручений президента по переработке отходов

О решении взять поручение на особый контроль заявил координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрий Миронов.
"Эксперты Общероссийского народного фронта проанализировали более 70 территориальных схем по обращению с отходами и пришли к выводу, что абсолютное большинство из них не отвечает современным реалиям и не способствует обеспечению эффективной переработки твердых коммунальных отходов", — отметил Миронов.
Он также заявил, что вся информация об обращении с отходами в регионах должна быть в единой государственной автоматизированной информационной системе.
"Предварительные результаты работы в этом направлении мы представим в нашем докладе, посвященном итогам Года экологии, который мы презентуем в этом году на Форуме действий ОНФ", — резюмировал Миронов.