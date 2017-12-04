ОНФ проконтролирует исполнение поручений президента по переработке отходов

Представители Общероссийского народного фронта берут на особый контроль исполнение поручений президента России, которые касаются анализа эффективности мер по переработке твердых коммунальных отходов и подготовки предложений для обеспечения учета мнения граждан при строительстве объектов переработки, сообщается на официальном сайте ОНФ.

О решении взять поручение на особый контроль заявил координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрий Миронов.

Президент РФ подписал перечень поручений по итогам заседания совета по развитию гражданского общества и правам человека и рекомендовал Общественной палате Российской Федерации совместно с советом и ОНФ проанализировать эффективность мер по обеспечению переработки твердых коммунальных отходов. Также необходимо представить предложения по обеспечению учета мнения граждан при строительстве объектов, используемых для переработки таких отходов.

"Эксперты Общероссийского народного фронта проанализировали более 70 территориальных схем по обращению с отходами и пришли к выводу, что абсолютное большинство из них не отвечает современным реалиям и не способствует обеспечению эффективной переработки твердых коммунальных отходов", — отметил Миронов.

Он также заявил, что вся информация об обращении с отходами в регионах должна быть в единой государственной автоматизированной информационной системе.

"Предварительные результаты работы в этом направлении мы представим в нашем докладе, посвященном итогам Года экологии, который мы презентуем в этом году на Форуме действий ОНФ", — резюмировал Миронов.