09:3022.11.2017
(обновлено: 11:02 22.11.2017)
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В городах Красноярского края появятся отделы регионального минэкологии
В Лесосибирске, Канске, Ачинске и Минусинске появятся отделы министерства экологии Красноярского края, сообщают "Известия". По информации издания, новые структуры будут оснащены лабораториями и транспортом, а их сотрудники более основательно займутся экологическими проблемами на местах.
Инициативу поддержал врио губернатора края Александр Усс.
По данным Минприроды РФ, за последние три года в стране ухудшилась ситуация с выбросами вредных веществ в атмосферу. В Сибирском федеральном округе лидерами по загрязнению воздуха оказались Красноярский и Алтайский края, Кемеровская, Иркутская и Новосибирская области.