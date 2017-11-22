В городах Красноярского края появятся отделы регионального минэкологии

В Лесосибирске, Канске, Ачинске и Минусинске появятся отделы министерства экологии Красноярского края, сообщают "Известия". По информации издания, новые структуры будут оснащены лабораториями и транспортом, а их сотрудники более основательно займутся экологическими проблемами на местах.

Инициативу поддержал врио губернатора края Александр Усс. По данным Минприроды РФ, за последние три года в стране ухудшилась ситуация с выбросами вредных веществ в атмосферу. В Сибирском федеральном округе лидерами по загрязнению воздуха оказались Красноярский и Алтайский края, Кемеровская, Иркутская и Новосибирская области.