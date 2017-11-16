Минприроды России создаст охранную зону Мордовского заповедника

Проект приказа Минприроды России "Об охранной зоне Мордовского государственного природного заповедника им. П.Г.Смидовича" направлен на согласование губернатору Нижегородской области и главе Республики Мордовия, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно проекту приказа, общая площадь предполагаемой охранной зоны составляет 24 327 гектаров (включая земли населенных пунктов). Из них 15 293 гектара относятся к Республике Мордовия и 9034 гектара — к Нижегородской области.

Охранная зона образована для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на природные комплексы и объекты заповедника.

На территории заповедника обитает единственная в регионе жизнеспособная популяция бурого медведя, расположены основные кормовые стации лося в зимний период, места обитания европейской косули, кормовые стации кабана, места отела пятнистого оленя. Также это дополнительная кормовая база для копытных животных, здесь гнездуются и пролетают многие виды птиц, существенная часть которых является редкими. Мордовский заповедник и прилегающая к нему с запада пойма реки Мокши являются ключевой орнитологической территорией России международного значения.

Предлагаемая охранная зона заповедника — место миграционных скоплений пролетных водоплавающих птиц (серый гусь, белолобый гусь, пискулька, гуменник, речные и нырковые утки). Территория заповедника является единственным достоверным местом размножения черного аиста в Мордовии.

В озерах поймы Мокши в планируемой охранной зоне обитает краснокнижная русская выхухоль.

В западной и юго-западной частях охранной зоны планируют восстанавливать вольную популяцию зубров в районе кордона Таратинский Мордовского заповедника.

Мордовский государственный природный заповедник имени П.Г.Смидовича создан 5 марта 1936 года в правобережье реки Мокши на территории Темниковского района Республики Мордовия. Площадь заповедника на момент создания составила 32 148 гектаров.