ОНФ добился ликвидации свалки автомобильных шин в районе Новороссийска

Представители Общероссийского народного фронта добились ликвидации свалки автомобильных шин в районе села Борисовка на горе Щелба города Новороссийска, сообщается на сайте организации.

Стихийная свалка площадью 4 гектара была заполнена исключительно старыми покрышками. По словам местных жителей, зимой 2016 года свалка горела, распространяя неприятный запах на всю округу.

Граждане несколько раз обращались в муниципальные органы власти по вопросу ликвидации свалки, однако реальных действий чиновники не предпринимали, поэтому жители города нанесли на интерактивную карту свалок ОНФ метку с фотографиями места незаконного складирования мусора.

Активисты регионального отделения ОНФ совместно с заявителями осуществили выезд на место. К решению проблемы подключились Росприроднадзор и глава города Новороссийска Игорь Дяченко. После привлечения внимания к проблеме силами городских служб ЖКХ началась ликвидация свалки. Тем не менее объемы мусора оказались настолько велики, что ликвидация затянулась почти на год.

На сегодняшний день по Краснодарскому краю жителями региона и активистами ОНФ на интерактивной карте отмечено 176 мест, где был обнаружен мусор. При участии представителей Народного фронта 94 из них уже убраны, по остальным ведется активная работа.