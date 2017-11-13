Кузбасс вошел в десятку самых активных участников акции "Вода России"

По результатам проведения акции "Вода России – 2017" Кузбасс вошел в десятку наиболее активных регионов-участников, сообщается на официальном сайте Года экологии.

На территории муниципальных образований были организованы экосубботники по очистке берегов малых рек и водоемов, водоохранных зон и мест массового отдыха, а также проведены познавательные программы, флешмобы, тематические беседы и конкурсы.

В мероприятиях приняли участие волонтеры из школ и вузов, представители общественных организаций, работники администраций.

Так, например, в Кемерове 5424 человека приняли участие в очистке берегов озер, рек, прудов, дамб, собрали и вывезли 410 кубометров мусора. Наибольшее количество неравнодушных граждан, принявших участие в акции, оказалось в Междуреченске — более 12,5 тысячи человек. Они собрали и вывезли свыше 62 тонн бытового мусора. Благодаря им были очищены русла рек Каялансу, Ольжерас, Томь, Уса, Мрассу, водоем на центральной улице Горького в поселке Притомский.

В Новокузнецке былои очищено 14 километров берегов рек и водоохранных зон рек Томи, Абы, Горбунихи, Кондомы, Байдаевки, Казачки и другие места на общей площади 140 гектаров. В уборке приняли участие 2460 человек, которые собрали более 70 тонн мусора. На очищенных местах они разместили информационные плакаты, призывающие сохранять чистоту.