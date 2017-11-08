Будущее региональных природных объектов обсудили в Ярославской области

На научно-практической конференции "Экология и рациональное природопользование" в Ярославле и Переславле-Залесском обсудили ряд тем, в том числе состояние воды в регионе и особо охраняемые природные территории, сообщается на официальном сайте Года экологии.

Основной вопрос конференции — состояние воды в регионе. Участники уделили большое внимание исследованиям ярославского биолога Ольги Ботяжовой, посвященным качеству питьевой воды, в том числе родниковой. По ее словам, родники в скором времени могут быть загрязнены из-за деятельности людей — оставленный мусор отражается на качестве грунтовых вод.

В конференции приняли участие 300 человек в пяти секциях: "Водные ресурсы и их использование", "Экологическое образование и просвещение", "Экологический мониторинг", "Экология организмов и биоразнообразие", "Особо охраняемые природные территории". Мероприятие прошло на двух площадках: в ЯрГУ им. Демидова и на территории национального парка "Плещеево озеро".

Участники конференции не только поработали на дискуссионных площадках, но и посетили экологическую тропу "В гостях у серой цапли" и прогулялись по дендрологическому саду им. С.Ф.Харитонова. Начальник сада Ольга Куликова познакомила посетителей с богатой коллекцией растений и рассказала о самых интересных уголках сада. На его территории состоялся круглый стол, посвященный проблемам экологического образования и воспитания экологической культуры, который участники назвали полноценной шестой секцией конференции.