За три года Арктику освободили от 10 тысяч тонн металлолома

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Более 10 тысяч тонн металлолома вывезено из Арктики в ходе работ по экологической очистке за три года. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

"Проведены работы по экологической очистке Арктики. За три года вывезено более 10 тысяч тонн металлолома", — сказал он.

На прошлой неделе командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов заявил, что сбор пустых бочек и другого металлического лома, оставшегося в Заполярье со времен СССР, экологи Северного флота продолжат до полной очистки региона.