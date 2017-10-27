Ученый: с берега Байкала нужно убрать около 6,5 миллиона тонн отходов БЦБК
© РИА Новости / Александр Кряжев
14:5827.10.2017
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Ученый: с берега Байкала нужно убрать около 6,5 миллиона тонн отходов БЦБК

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Около 6,5 миллиона тонн отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) нужно убрать с берега озера Байкал после поручения президента РФ Владимира Путина, сообщил журналистам научный руководитель Института геологии и минералогии СО РАН, академик Николай Похиленко.

Речь идет о поручении президента правительству ликвидировать последствия деятельности БЦБК за счет средств бюджета в 2018-2020 годах, а также о поручении Генпрокуратуре РФ и Росприроднадзору проверить законность деятельности, негативно влиявшей на окружающую среду на озере. Срок исполнения — 1 ноября.

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"Предложено очень серьезно отнестись к ликвидации последствий воздействия БЦБК на Байкал. Там сейчас присутствует примерно 6,5 миллиона тонн шлам-лигнинов, опасных для экологии озера Байкал. Надо эту опасность снять <…> Проблемы достаточно серьезные, и нет выверенных технологий, предстоит их выбрать, понимая, что ошибок здесь не должно быть, что это особая задача", — сказал Похиленко, отметив, что этот вопрос будут решать специалисты Росгеологии и РАН.

Он также сообщил, что примерно во второй половине ноября в Иркутске состоится специальное совещание, посвященное разработке и оценке технологий, которые могут быть использованы при ликвидации отходов БЦБК.

Академик отметил, что делать брикеты и просто сжигать шлам-лигнины нельзя, так как это наносит ущерб атмосфере. Однако их можно сжигать в плазменных установках при очень высоких температурах. "Можно построить две такие плазменные установки, но чтобы сжечь 6,5 миллиона тонн потребуется 40 лет. Можно вывезти отходы оттуда, но тогда все транспортные возможности региона в течение 21 года должны быть задействованы только на это", — сказал он.

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