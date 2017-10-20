В Мордовском заповеднике открыли гостиницу

В настоящее время идут работы по благоустройству территории около нового объекта, сообщается на официальном сайте "Заповедной России".

Гостиница находится в центральной усадьбе. В ней шесть номеров вместимостью от двух до шести человек. Номера оборудованы небольшой кухней с необходимым набором посуды, холодильником и микроволновой печью, а также санузлом с душевой кабиной.