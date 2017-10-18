Искусство и экология: как началась молодежная программа третьей эконедели

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. В рамках третьей Российской экологической недели большое внимание уделяется искусству и экологическим арт-объектам.

"Основная идея экологической недели [заключается в том] что экология – это проще, чем кажется, то есть показать экологический стиль жизни во всех аспектах. И очень отрадно, что тема культуры играет в этом важнейшую", – отметил один из организаторов эконедели.

На Манежной площади открылись фотовыставки, одна из которых посвящена проекту "Среда живая и мертвая" итальянского фотографа Энцо Розамилья, "Россия индустриальная" и "Экологические хроники" Анны Нафиевой и другие.

Также посетители смогут приобщиться к экологическому искусству в специальном сферическом кинотеатре.

"Для нас важно, что в живописи, в кинематографе, в перформансах проблема отношений человека и природы, сохранения окружающей среды тоже проходит где-то красной нитью, а где-то является фоном для других сюжетов", – отметил заместитель руководителя департамента культуры города Москвы Владимир Филиппов.

Торжественное открытие третьей Российской экологической недели завершилось показом работ дизайнеров, которым небезразлично будущее планеты. При создании этих коллекций были использованы ткани из натурального сырья, а также переработанные материалы.

"Мы хотим, чтобы люди ассоциировали экологию с красотой, поэтому мы по крупицам каждый год собираем наших прекрасных дизайнеров, которые специально для нас шьют свои экоколлекции", — отметила основательница проекта Rusecomoda Марина Кокорина.