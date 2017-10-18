Иванов: самая тревожная ситуация с чистотой воды складывается на Волге

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. На заседании оргкомитета по проведению Года экологии спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов отметил, что на Волге сложилась самая тревожная ситуация с чистотой воды.

"Наиболее тревожная ситуация, самая тревожная ситуация, требующая незамедлительного решения, — это, конечно, Волга. Напомню, что в бассейне Волги проживает более 60 миллионов человек", — сказал он.

При этом, по его словам, в бассейне реки сосредоточены основные промышленные и сельскохозяйственные предприятия страны.

"Ежегодно в водные объекты поступает более 10 миллионов тонн различных загрязняющих веществ. Эта цифра известна. Конечно, колоссальный объем. И как следствие, в бассейнах Оби, Енисея, Амура, Северной Двины, Печоры в настоящее время складывается крайне напряженная обстановка", — добавил Иванов.

Кроме того, загрязнены поверхности Дона, Кубани, Терека и практически всех рек, впадающих в Балтийское море.

Ранее директор департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов и гидрометеорологии Минприроды России Дмитрий Кириллов сообщил РИА Новости, что финансирование приоритетного проекта "Оздоровление Волги" составит более 260 миллиардов рублей на 2017-2025 годы, в том числе почти 120 миллиардов — из федерального бюджета.