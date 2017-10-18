Белые медведи обосновались рядом с чукотским поселением

Поселение находится недалеко от памятника природы "Мыс Кожевникова", созданного для сохранения берегового лежбища тихоокеанских моржей, сообщает сайт программы "Белый медведь".

Этой осенью на лежбище было до 5 тысяч моржей. Лежбище привлекло белых медведей, моржи, пугаясь хищников, в панике скатывались с высоты и разбивались — погибло несколько сотен.

Сейчас моржи ушли, но порядка 20 белых медведей остаются практически рядом с селом. Еды им хватает (много павших моржей), но несколько молодых зверей из любопытства подходят к жилищам. Недавно один из них выдавил окно в доме и пытался проникнуть внутрь.

Чтобы исправить ситуацию НЭЦ "Морские млекопитающие" вместе с компанией "4 Сезона" организовали дежурство, чтобы сохранить жизнь и людей, и краснокнижных зверей. Наблюдатели следят за медведями и отгоняют их от жилища людей при подходе.

"К жилищу людей подходят только молодые медведи (трех-пяти лет), которые прежде видели человека, — комментирует Виктор Никифоров, эксперт по белым медведям. — На данном этапе достаточно дежурить и отпугивать зверей от домов. Когда выпадет побольше снега, медведей следует отогнать подальше снегоходами".