На Московском НПЗ запустили новые очистные сооружения

На Московском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Газпром нефти" начались испытания инновационного комплекса биологических очистных сооружений, сообщается на официальном сайте компании.

Строительство установки включено в федеральный план мероприятий по проведению Года экологии в России.

Строительство комплекса "Биосфера" — экологический проект программы модернизации нефтеперерабатывающих активов "Газпром нефти". Один из ее ключевых приоритетов — последовательное снижение нагрузки на окружающую среду.

Технологическая система, разработанная российскими инженерами, завершит формирование водоочистного комплекса завода и повысит эффективность очистки сточных вод до 99,9%. С помощью современных технологий "Биосфера" также обеспечит замкнутый цикл водопотребления и существенно снизит нагрузку на городскую очистную инфраструктуру. Московский НПЗ сократит забор речной воды в 2,5 раза, а 75% очищенных стоков будут возвращаться обратно в производство.

Новый производственный объект посетили мэр Москвы Сергей Собянин и председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков.

По словам Собянина, масштабная экологическая программа, реализуемая НПЗ, позволит снизить уровень воздействия предприятия на окружающую среду примерно в четыре раза.

"Сегодня завершен очередной этап модернизации. Построены очистные сооружения "Биосфера", которые обеспечат максимально полное очищение сточных вод. Кроме того, предприятие в 2,5 раза сократит забор воды из Москвы-реки за счет повторного использования очищенных вод в рамках замкнутого цикла", — сказал мэр столицы.