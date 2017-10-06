Выше неба: на Эльбрусе развернули флаг "Воды России"

Молодые альпинисты водрузили флаг ФЦП "Вода России" на вершине самой высокой горы Европы, сообщает пресс-служба программы.

Восхождение на Эльбрус совершили представители международной молодежной общественной организации "Содружество", которые посвятили акцию Году экологии в России и проекту "Вода России".

Выбор вершины был не случаен, так как именно талые воды ледников со склонов Эльбруса питают наиболее крупные реки Северного Кавказа — Кубань, Малку, Баксан.

"Бережное отношение к ледникам, к горным системам в целом является немаловажной составляющей работы по сохранению экологического равновесия в мире и жизни на Земле. Ведь 85-90% пресной воды, одного из самого ценных элементов на планете, необходимых для поддержания жизни, находится именно в ледниках", — приводятся в сообщении слова исполнительного директора ММОО "Содружество" Магомеда Алиева.

Акция проходит уже третий год. В 2015 году 100 человек из девяти стран взяли высоту 5642 метра над уровнем моря и поставили рекорд, совершив наиболее массовое восхождение непрофессионалов. Тогда акция была посвящена годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В 2017 году восхождение заняло 10 дней. Альпинисты посетили Чегет, совершили поход к водопаду Девичьи косы и обсерватории на пике Терскол.