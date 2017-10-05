В Алтайском крае ликвидировали незаконную свалку отходов

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Алтайском крае добились ликвидации незаконной свалки отходов деревообработки в Каменском районе региона в рамках реализации проекта "Генеральная уборка".

По информации пресс-службы ОНФ, общественники отреагировали на появившуюся на интерактивной карте проекта метку и провели рейд на землях бывшего колхоза в Пригородном сельсовете Каменского района. В результате там были обнаружены тысячи кубометров опилок и древесной щепы.

"Земельный участок площадью 40 тысяч квадратных метров в настоящее время полностью очищен от отходов и рекультивирован. С трудом представляется, что такие залежи опилок и древесной щепы стали результатом хозяйственной деятельности местного населения, поэтому мы призываем предприятия лесной отрасли к большей экологической и социальной ответственности", — сказал координатор проекта в Алтайском крае Алексей Грибков.

С февраля этого года жители городов и сел региона нанесли на интерактивную карту проекта "Генеральная уборка" 110 незаконных свалок, 60 из них ликвидировано в результате взаимодействия активистов ОНФ с органами власти и надзорными ведомствами.