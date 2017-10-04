День защиты животных: спасение планеты начинается с малого

Ежегодно 4 октября в мире отмечается День защиты животных. В 1931 году во Флоренции (Италия) на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы выбрали эту дату отнюдь не случайно, ведь 4 октября – день памяти католического святого Франциска Ассизского, который считается покровителем животных.

Изначально этот праздник задумывался для того, чтобы привлечь внимание к проблеме сохранения редких и вымирающих видов, но со временем превратилась в день чествования всех животных, обитающих на планете. В России День защиты животных отмечается с 2000 года по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Для того чтобы привлечь внимание человечества к проблеме исчезновения с лица Земли многих видов, в День защиты животных жители более чем 60 стран мира — члены экологических организаций и просто неравнодушные граждане — проводят различные акции и благотворительные мероприятия.

"Все это нужно, чтобы воспитывать уважительное отношение к природе, перестать быть потребителями и завоевателями", — отметил в интервью РИА Новости лидер группы "Мумий Тролль" и представитель России в Международной коалиции по защите тигров Илья Лагутенко.

А еще лучше — помнить, что каждый день может быть Днем защиты животных, и, если повезет, помочь дикому зверю, хотя подобная возможность выпадает не каждому.

Подвезти моржа

Например, такую историю рассказал координатор природоохранных проектов Научно-экспедиционного центра по исследованию морских млекопитающих Виктор Никифоров.

Лет пять назад поздно вечером раздался телефонный звонок: морж уполз на 2,5 километра от побережья и решил заночевать около аэропорта Тикси. В результате люди не могли зайти в аэропорт, животное взяли под охрану солдаты и уже собирались перевезти его обратно к берегу на вертолете.

"Пришлось объяснить, что морж — спокойное животное, кидаться на людей не будет, а транспортировка на самолете только причинит вред. Нужно было просто взять лист фанеры или металла, погрузить и отвезти. Довезли, отпустили — он спокойно поплыл. А через месяц пришел пакет с дипломом и благодарностью за спасение краснокнижного животного", — сказал Никифоров.

Другая история, в которой принимал участие ученый, произошла совсем недавно. В начале сентября в Среднеколымском районе Республики Саха (Якутия) нашли медвежонка, который бродил вблизи населенных пунктов, питался отходами рыболовного промысла и играл с местными собаками. Как выяснилось, животному нет еще и года, и возвращать его в естественную среду обитания нельзя — в дикой природе медвежонок почти наверняка погибнет.

© РИА Новости / Александр Кряжев Амурская тигрица Лапа со своим детенышем в вольере Новосибирского зоопарка © РИА Новости / Александр Кряжев Амурская тигрица Лапа со своим детенышем в вольере Новосибирского зоопарка

Когда о животном стало известно в Москве, к решению вопроса о месте жительства зверя подключились сотрудники Московского зоопарка и представители регионального отделения партии "Единая Россия". В настоящее время решается вопрос транспортировки медвежонка из Якутии в Москву, а единороссы рассчитывают, что зверь станет талисманом столичного отделения партии.

Им некуда деваться

Подобные встречи с дикими животными, причем не всегда с таким благополучным финалом, — далеко не редкость.

"Мы живем в условиях глобального изменения климата и потери среды обитания для большинства диких животных. Им просто некуда деваться, поэтому нужно искать компромисс между индустриализацией и охраной природы", — отметил Никифоров.

По его словам, для сохранения диких животных необходимо минимизировать антропогенное воздействие, создавать и поддерживать охраняемые природные территории, стремиться к сокращению конфликтов между дикими животными и человеком.

Пока же встречи происходят регулярно, даже в Москве: в середине сентября на юго-востоке столицы спасатели и местные жители ловили лося в течение нескольких часов. В начале года подмосковные специалисты спасли сбитого машиной домового сыча, а в Кемерово совсем недавно полицейские вернули в лес заблудившегося медвежонка.

Много конфликтов человека с братьями нашими меньшими происходит на Дальнем Востоке России, при этом они зачастую получают большую огласку, поскольку в этом регионе обитает много редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.

19 сентября в Приморье вернули в дикую природу двух гималайских медвежат, оставшихся сиротами после гибели мамы-медведицы под колесами автомобиля. Животные с июня обитали в приморском Центре реабилитации и реинтродукции. Весной в этом центре жили еще четыре гималайских медвежонка, найденных в разных районах Приморского края.

В августе жители Хабаровского края участвовали в спасении гренландского кита, который застрял в устье реки и только с приливом смог уйти в Охотское море.

Тотемное животное

В апреле в заказнике "Дичун" в Еврейской автономной области в дикую природу выпустили тигрицу Филиппу, которую спасли от собак в Приморье. Четырехмесячная самка амурского тигра, которую назвали Филиппой, пришла к людям 29 декабря 2015 года в поисках пищи, однако в селе ее едва не разорвали собаки. Жители Филипповки сообщили о случившемся сотрудникам национального парка "Земля леопарда", которые забрали хищницу в Центр реабилитации и реинтродукции.

Сейчас в центре обитает другая тигрица, отловленная в середине декабря 2016 года. Молодая самка более двух недель бродила одна около приморского поселка Лазо, пока специалисты не убедились, что мама точно не придет за своим детенышем. Ученые будут наблюдать за ней не менее года.

Подобные истории с участием диких кошек привлекают особое внимание на Дальнем Востоке, поскольку эти крайне редкие животные уже стали одним из символов региона.

"С амурским тигром, его еще часто называют дальневосточным, мы земляки, он — наше тотемное животное. Во Владивостоке каждый год проходит День тигра, и в нем, без преувеличения, принимает участие весь город", — отметил в комментарии для РИА Новости Илья Лагутенко.

"Амурских тигров в мире осталось всего несколько сотен, а они, как и мы, равнозначные и равноправные составляющие глобальной экосистемы. Необходимо помнить об этом и говорить об этом там, где к твоему мнению прислушаются. Один из альбомов группы "Мумий Тролль" называется "Амба", что означает "тигр" на языке удэге, одного из коренных народов Приморья. Это дань уважения к этим прекрасным животным", — подчеркнул музыкант.

© РИА Новости / Евгений Биятов Граффити с изображением дальневосточного леопарда на фасаде бывшего учебного корпуса Дальневосточного федерального университета на Орлиной сопке во Владивостоке, выполненное южноафриканским художником Sonny в рамках арт-проекта "До костей" © РИА Новости / Евгений Биятов Граффити с изображением дальневосточного леопарда на фасаде бывшего учебного корпуса Дальневосточного федерального университета на Орлиной сопке во Владивостоке, выполненное южноафриканским художником Sonny в рамках арт-проекта "До костей"

Кроме того, по его словам, в этом году на музыкальный фестиваль V-ROX во Владивостоке был приглашен южноафриканский стрит-арт-художник Sonny, который в рамках международного проекта To the Bone нарисовал дальневосточного леопарда на стене здания, расположенного в одной из самых высоких точек города.

"Также в рамках лекционной программы фестиваля мы рассказывали о приморском национальном парке "Земля леопарда", экологических инициативах в регионе, а гости V-ROX — музыканты и промоутеры со всего мира — делились своим опытом в этой сфере", — добавил Лагутенко.

Любовь к природе начинается в семье

К сожалению или счастью, у большинства из нас есть возможность увидеть диких животных разве что в зоопарке. Но способствовать их защите и сохранению редких видов может каждый — в России существует большое количество программ и проектов охраны диких животных. Даже в повседневной жизни люди могут внести небольшой вклад в защиту природы.

Самые простые способы, по словам Виктора Никифорова из НЭЦ "Морские млекопитающие", — это не оставлять мусор, убирать его за другими, реже использовать пластик, не подкармливать диких животных.

"И главное, — добавил ученый, — воспитывать детей в духе любви к природе, ведь все начинается в семье".

Александр Зиновьев