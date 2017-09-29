Сергей Донской вручил награды лучшим работникам заповедников

29 сентября на Всероссийском форуме по особо охраняемым природным территориям в городе Сочи состоялась церемония вручения наград лучшим сотрудникам отрасли, сообщила пресс-служба Минприроды.

"В заповедной системе работает более 10 тысяч специалистов. Это настоящие профессионалы, преданные и любящие свое дело", — отметил Сергей Донской.

Министр присвоил директору Волжско-Камского заповедника в Республике Татарстан Юрию Горшкову звание "Заслуженный эколог РФ". Директор Олекминского заповедника Республики Саха (Якутия) Эдуард Габышев получил знак "Почетный работник охраны природы".

Знаками "Отличник охраны природы" наградили директоров Дагестанского заповедника Курбана Куниева, национального парка "Марий чодра" Республики Марий Эл Василия Мирончука и национального парка "Чаваш вармане" Республики Чувашия Юрия Татарских, а также помощницу лесничего Адлерского участкового лесничества Сочинского национального парка Надежду Репину.

Кроме того, Донской вручил отличившимся знаки "За заслуги в заповедном деле" и почетные грамоты Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Помимо этого на мероприятии получили награды победители конкурса "Лучший по профессии — 2017" в номинациях "Заповедная наука", "Охрана территории" и "Экологическое просвещение".