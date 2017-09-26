Непрерывное экологическое образование: эксперты обсудили все за и против

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Об инициативе ввести экологическое образование для студентов всех направлений рассказала председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева. Она также отметила, что необходимо внедрять мировую практику зеленых университетов и развивать волонтерское движение.

Круглый стол на тему "Развитие экологического образования и молодежного лидерства в интересах экологически устойчивого развития страны: возможности российских вузов" состоялся накануне в Государственной Думе РФ.

В мероприятии приняли участие депутаты Государственной Думы РФ, представители ведущих российских вузов и молодежных общественных организаций.

"Обеспечение экологической безопасности и рациональное природопользование входят в общую проблему устойчивого развития, поэтому нет нужды подчеркивать, что это экологически устойчивое развитие", — отметил заслуженный профессор МГУ, эксперт ООН по химической безопасности, доктор химических наук Валерий Петросян.

Он заявил, что экологическое образование должно вестись в рамках школьного курса, поэтому необходим новый предмет — "Экология устойчивого развития", который будет преподаваться с 1-го по 11-й класс.

Эксперты поддержали идею непрерывного экологического образования.

"Экологическое образование должно затронуть всех, от школьников до выпускников вузов и далее, до любого желающего", — подтвердил зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов.

Он отметил, что улучшение экологического образования может помочь с решением многих актуальных проблем сразу в нескольких сферах. Депутат назвал высоким запрос общества на экологическую информацию. По его словам, сейчас, когда Министерство образования и науки России разрабатывает профессиональные стандарты, стоит не только описывать текущую ситуацию, но и прогнозировать перспективу.

Включение знаний в области охраны окружающей среды и устойчивого развития в федеральные государственные образовательные стандарты — поручение Владимира Путина. О том, какие шаги в этом направлении предпринимает Министерство образования, рассказал на встрече заместитель директора департамента государственной политики в сфере высшего образования Сергей Пилипенко.

По его словам, ведомство обеспечивает связь профессиональных и образовательных стандартов. Участники обсуждения высказали пожелание разрабатывать стандарты на опережение. Кроме того, депутаты и представители вузов сошлись во мнении, что стране не хватает высококвалифицированных экологов, которые могли бы представлять Россию в международных организациях.

По итогам круглого стола комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды подготовит решения и рекомендации.