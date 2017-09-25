Команда Года экологии приняла участие в Московском марафоне

Команда Года экологии приняла участие в крупнейшем легкоатлетическом мероприятии – V Московском марафоне Промсвязьбанка – с целью привлечения внимания к проблемам родной природы, сообщается на официальном сайте Года экологии.

В состав команды вошли российский гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион и журналист Алексей Немов; экоактивистка, Мисс Россия — 2007, Мисс мира — 2008 Ксения Сухинова; известный российский футболист, тренер, учредитель благотворительного фонда Алексей Смертин.

Звезды появились на стадионе "Лужники", откуда стартовал марафон, в футболках с лозунгом "Бежим за природу!". Участники команды Года экологии рассказали, что своим выступлением хотели привлечь внимание россиян к неразрывной связи состояния окружающей природы с благополучием и здоровьем человека, призвать к здоровым и экологичным привычкам.

"Мне кажется, что главное в жизни — это красота и здоровье. Но не в узком смысле, не только конкретно для себя. Нужно сохранять и восстанавливать красоту и здоровье нашей природы. Красивым и здоровым должно быть и все наше общество", — рассказала Ксения Сухинова.